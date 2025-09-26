ओरण और गोचर भूमि बचाओ में उतरे MLA रविंद्र सिंह भाटी, हजारों की तादाद में आई भीड़
Oran Bachao Andolan: जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि की रक्षा को लेकर गड़ीसर से कलेक्ट्रेट तक विशाल मौन रैली निकाली गई. हजारों ग्रामीण और शहरवासी शामिल हुए. साधु-संत और विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद रहे. पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजाम किए.
Published: Sep 26, 2025, 04:40 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 04:40 PM IST
Oran Bachao Andolan
जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि की सुरक्षा को लेकर एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया. पुलिस प्रशासन ने रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन योजना जारी की है. रैली आज गड़ीसर से कलेक्ट्रेट तक निकाली जाएगी. सैकड़ों गांवों से हजारों लोग इसमें शामिल हुए.
Oran Bachao Andolan
रैली के दौरान लोगों ने मुख्य बाजार मार्ग से होकर कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला. कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद रैली जनसभा में तब्दील हो गई. मंच पर गुरु गोरखनाथ सहित कई साधु-संत विराजमान रहे, जबकि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जनता के बीच नीचे बैठकर कार्यक्रम में शामिल हुए.