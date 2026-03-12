ऑडी-फॉर्च्यूनर छोड़ ऊंट-गाड़ियों पर निकली बारात, राजस्थान में वायरल हुआ अनोखा नजारा

श्रीमाधोपुर इलाके के मूंडरू क्षेत्र में बीती शाम को एक अनोखी और आकर्षक बारात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जहां आज के दौर में बारातें महंगी लग्जरी गाड़ियों जैसे फॉर्च्यूनर और ऑडी में निकलती हैं, वहीं मूंडरू गांव में करीब पांच-छह दशक पुरानी परंपरा को जीवित करते हुए दूल्हा और बाराती ऊंट-गाड़ियों में सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचे.