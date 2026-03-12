ऑडी-फॉर्च्यूनर छोड़ ऊंट-गाड़ियों पर निकली बारात, राजस्थान में वायरल हुआ अनोखा नजारा
Rajasthan News: सीकर के मूंडरू में यूपी सरकार के हेल्थ ऑफिसर सुभाष सैनी की बारात 3 दर्जन ऊंट-गाड़ियों पर निकली. आधुनिकता के युग में पुरानी ग्रामीण परंपरा को जीवित रखने की इस अनूठी पहल की पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है.
Published:Mar 12, 2026, 11:30 AM IST | Updated:Mar 12, 2026, 11:30 AM IST
Traditional Wedding Sikar: Subhash Saini Health Officer
श्रीमाधोपुर इलाके के मूंडरू क्षेत्र में बीती शाम को एक अनोखी और आकर्षक बारात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जहां आज के दौर में बारातें महंगी लग्जरी गाड़ियों जैसे फॉर्च्यूनर और ऑडी में निकलती हैं, वहीं मूंडरू गांव में करीब पांच-छह दशक पुरानी परंपरा को जीवित करते हुए दूल्हा और बाराती ऊंट-गाड़ियों में सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचे.
यह अनोखी बारात मूंडरू से खुर्रमपुरा गांव तक निकाली गई, जिसने ग्रामीण संस्कृति की झलक पेश कर दी. जानकारी के अनुसार चिकित्सा विभाग में सीएचओ के पद पर कार्यरत दुल्हे सुभाष सैनी की बारात कोलवा मोड़, मूंडरू से ऊंट-गाड़ियों में रवाना हुई और खुर्रमपुरा गांव में दुल्हन डॉ. अंजू के घर पहुंची.