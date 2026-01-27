Zee Rajasthan
mobile app

Silver Rate: चांद पर पहुंचे चांदी के दाम! जानें क्या है आज के ताजा भाव

Silver Price Today:  27 जनवरी 2026 तक राजस्थान में चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. 1 किलो चांदी करीब 354,000 रुपये पर पहुंच गई है. बढ़ती मांग और वैश्विक अनिश्चितता से चांदी की कीमतों में तेज उछाल आ रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Jan 27, 2026, 07:54 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 07:54 PM IST
1/7

Silver Price Today

Silver Price Today1/7
चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि चांदी लगातार चांद पर पहुंच रही है. वहीं सोना ओर सोणा हो रहा है. चांदी आज 12,500 रुपये महंगी रही और सोना 2700 रुपये महंगा रहा.
2/7

Silver Price Today

Silver Price Today2/7
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से भाव जारी किया है. आज सराफा बाजार में चांदी 354,000 रुपये प्रति किलो रही. वहीं, शुद्ध सोना आज 164,000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा, जेवरात सोना 153,300 रुपये प्रति दस ग्राम रहा.