Silver Rate: चांद पर पहुंचे चांदी के दाम! जानें क्या है आज के ताजा भाव

Silver Price Today: 27 जनवरी 2026 तक राजस्थान में चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. 1 किलो चांदी करीब 354,000 रुपये पर पहुंच गई है. बढ़ती मांग और वैश्विक अनिश्चितता से चांदी की कीमतों में तेज उछाल आ रहा है.

