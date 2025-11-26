राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध
Rajasthan News: राजस्थान की सिरोही नस्ल शुष्क जलवायु के अनुकूल और हार्डी होती है. यह नस्ल दूध-मांस दोनों के लिए जानी जाती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च है. यह अक्सर जुड़वां बच्चे देती है और इसकी मांग पूरे देश में है.
Published: Nov 26, 2025, 04:36 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 04:36 PM IST
भारत में बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इस क्षेत्र में सिरोही नस्ल अपनी विशेष पहचान रखती है. यह नस्ल मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के पालनपुर क्षेत्र में पाई जाती है. अपनी मजबूती (हार्डी प्रकृति) और विभिन्न जलवायु के प्रति अनुकूलन क्षमता के कारण यह पशुपालकों के लिए बेहद लोकप्रिय है.
पशुपालन विभाग के अनुसार, सिरोही नस्ल की बकरी का रंग गहरा भूरा होता है, जिस पर सफेद-भूरे रंग के निशान पाए जाते हैं. इसकी कद-काठी मजबूत होती है.