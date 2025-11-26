राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध

भारत में बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इस क्षेत्र में सिरोही नस्ल अपनी विशेष पहचान रखती है. यह नस्ल मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के पालनपुर क्षेत्र में पाई जाती है. अपनी मजबूती (हार्डी प्रकृति) और विभिन्न जलवायु के प्रति अनुकूलन क्षमता के कारण यह पशुपालकों के लिए बेहद लोकप्रिय है.