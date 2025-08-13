Zee Rajasthan
mobile app

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ किले में 12 देशों की सुपर मॉडल्स व इन्फ्लुएंसर पहुंचे, ‘FAM Tour’ के तहत ऑटो से किले की सैर, तिरंगा फहराकर दिया देशभक्ति संदेश. राजसी स्वागत, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और राजस्थान की संस्कृति का विश्वभर में प्रचार किया.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 13, 2025, 14:54 IST | Updated: Aug 13, 2025, 14:54 IST
1/6

सुपर मॉडल्स व सोशल मीडिया स्टार्स

सुपर मॉडल्स व सोशल मीडिया स्टार्स1/6
राजस्थान की आन-बान-शान, चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला और उसमें पहुंचीं 12 देशों की सुपर मॉडल्स व सोशल मीडिया स्टार्स — नज़ारा ऐसा था कि देखने वाले भी हैरान रह गए. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ‘फेम टूर’ पहल के तहत लैटिन अमेरिकी देशों से आए ये मेहमान न केवल हमारी संस्कृति में रंगे, बल्कि ऑटो में बैठकर किले की गलियों में घूमे और तिरंगा फहराकर देशभक्ति का संदेश भी दिया.
2/6

दुर्ग की सवारी

दुर्ग की सवारी2/6
जयपुर से यात्रा शुरू कर मंगलवार शाम यह रंगारंग विदेशी कारवां चित्तौड़गढ़ पहुंचा। ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, पनामा, कोस्टा रिका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जमैका — इन 12 देशों से आईं 24 हस्तियों में 4 पत्रकार और बाकी सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व सुपर मॉडल्स शामिल हैं. मिस कोलंबिया कैटलिना विवेंटरी और मिस पेरू एंडिया रोसारियो ओर्टेगा रोजस जैसी स्टार हस्तियों ने ऑटो रिक्शा में बैठकर दुर्ग की सैर की और राजस्थानी जीवनशैली का नजदीक से अनुभव लिया.