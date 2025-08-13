चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

जयपुर से यात्रा शुरू कर मंगलवार शाम यह रंगारंग विदेशी कारवां चित्तौड़गढ़ पहुंचा। ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, पनामा, कोस्टा रिका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जमैका — इन 12 देशों से आईं 24 हस्तियों में 4 पत्रकार और बाकी सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व सुपर मॉडल्स शामिल हैं. मिस कोलंबिया कैटलिना विवेंटरी और मिस पेरू एंडिया रोसारियो ओर्टेगा रोजस जैसी स्टार हस्तियों ने ऑटो रिक्शा में बैठकर दुर्ग की सैर की और राजस्थानी जीवनशैली का नजदीक से अनुभव लिया.