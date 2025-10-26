जयपुर के इस इलाके के घरों पर बज रही है खतरे की घंटी! सुप्रीम कोर्ट ने 86 कॉलोनियों को हटाने का दिया आदेश

राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित 86 कॉलोनियों के हजारों परिवारों में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने हड़कंप मचा दिया है. कोर्ट ने इन कॉलोनियों को अतिक्रमण मानते हुए हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिया कि यह क्षेत्र पूरी तरह खाली कराया जाए. इस आदेश के बाद कॉलोनी वासियों की नींद उड़ी हुई है और वे अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए हैं.