जयपुर के इस इलाके के घरों पर बज रही है खतरे की घंटी! सुप्रीम कोर्ट ने 86 कॉलोनियों को हटाने का दिया आदेश
Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र की 86 कॉलोनियों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश दिया. हजारों परिवारों में डर फैल गया है. कॉलोनी विकास समितियां अब कोर्ट में पिटीशन दायर कर फैसले को चुनौती देंगी.
Published: Oct 26, 2025, 03:29 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 03:29 PM IST
1/7
Illegal Colonies Sanganer
1/7
राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित 86 कॉलोनियों के हजारों परिवारों में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने हड़कंप मचा दिया है. कोर्ट ने इन कॉलोनियों को अतिक्रमण मानते हुए हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिया कि यह क्षेत्र पूरी तरह खाली कराया जाए. इस आदेश के बाद कॉलोनी वासियों की नींद उड़ी हुई है और वे अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए हैं.
2/7
Illegal Colonies Sanganer
2/7
सांगानेर की 86 कॉलोनियों में कई दशक से लोग रह रहे हैं. इनमें नगर निगम द्वारा नल, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास भी किया गया है. सरकार पहले इन कॉलोनियों को नियमित करने की कोशिश कर रही थी. बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉलोनियों को अतिक्रमण मानते हुए एलपीसी को खारिज कर दिया.