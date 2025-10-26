Zee Rajasthan
जयपुर के इस इलाके के घरों पर बज रही है खतरे की घंटी! सुप्रीम कोर्ट ने 86 कॉलोनियों को हटाने का दिया आदेश

Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र की 86 कॉलोनियों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश दिया. हजारों परिवारों में डर फैल गया है. कॉलोनी विकास समितियां अब कोर्ट में पिटीशन दायर कर फैसले को चुनौती देंगी.

Published: Oct 26, 2025, 03:29 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 03:29 PM IST
राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित 86 कॉलोनियों के हजारों परिवारों में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने हड़कंप मचा दिया है. कोर्ट ने इन कॉलोनियों को अतिक्रमण मानते हुए हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिया कि यह क्षेत्र पूरी तरह खाली कराया जाए. इस आदेश के बाद कॉलोनी वासियों की नींद उड़ी हुई है और वे अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए हैं.
सांगानेर की 86 कॉलोनियों में कई दशक से लोग रह रहे हैं. इनमें नगर निगम द्वारा नल, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास भी किया गया है. सरकार पहले इन कॉलोनियों को नियमित करने की कोशिश कर रही थी. बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉलोनियों को अतिक्रमण मानते हुए एलपीसी को खारिज कर दिया.