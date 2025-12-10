Zee Rajasthan
रेगिस्तान की रेत में छुपा ऊर्जा का सोना, 2047 तक दुनिया को चौंका देगा राजस्थान!

Rajasthan Solar Project: राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए टाटा पॉवर के सीईओ प्रवीण सिन्हा ने बताया कि देश की 25% सोलर ऊर्जा राजस्थान देता है और 2047 तक यह 40% हो सकती है. वहीं सरकार ने कोयला व सौर परियोजनाओं, भूमि आवंटन और कॉलेज नामकरण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 10, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 04:15 PM IST
Rajasthan Solar Power Project

प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर टाटा पॉवर के सीईओ और एमडी प्रवीण सिन्हा ने कहा कि आज देश में जितनी भी सौर ऊर्जा बन रही है, उसमें हर चौथा हिस्सा राजस्थान से आता है. उन्होंने भरोसा जताया कि 2047 तक यह आंकड़ा 40 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. सिन्हा ने बताया कि राजस्थान में 800 गीगावाट सोलर और 200 गीगावाट विंड एनर्जी पैदा करने की क्षमता मौजूद है. उनके शब्दों में “राजस्थान की धरती सच में सोना उगलने वाली है.” उन्होंने कहा कि टाटा पॉवर और राजस्थान के रिश्ते लंबे समय तक आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राज्य में औद्योगिक निवेश का माहौल तैयार है. साफ ऊर्जा के क्षेत्र में यह माहौल निवेशकों को अपनी ओर खींचेगा, और विकसित राजस्थान की दिशा में कंपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है.
Rajasthan Solar Power Project

इस कार्यक्रम से पहले सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार ने ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए. बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएनएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसे राज्य की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.