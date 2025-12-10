रेगिस्तान की रेत में छुपा ऊर्जा का सोना, 2047 तक दुनिया को चौंका देगा राजस्थान!

प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर टाटा पॉवर के सीईओ और एमडी प्रवीण सिन्हा ने कहा कि आज देश में जितनी भी सौर ऊर्जा बन रही है, उसमें हर चौथा हिस्सा राजस्थान से आता है. उन्होंने भरोसा जताया कि 2047 तक यह आंकड़ा 40 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. सिन्हा ने बताया कि राजस्थान में 800 गीगावाट सोलर और 200 गीगावाट विंड एनर्जी पैदा करने की क्षमता मौजूद है. उनके शब्दों में “राजस्थान की धरती सच में सोना उगलने वाली है.” उन्होंने कहा कि टाटा पॉवर और राजस्थान के रिश्ते लंबे समय तक आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राज्य में औद्योगिक निवेश का माहौल तैयार है. साफ ऊर्जा के क्षेत्र में यह माहौल निवेशकों को अपनी ओर खींचेगा, और विकसित राजस्थान की दिशा में कंपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है.