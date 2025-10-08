Photos- ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, टीना डाबी ने थार महोत्सव की दी शुरुआत

Barmer News: बाड़मेर में थार महोत्सव 2025 का आगाज जिला कलक्टर टीना डाबी ने रंगारंग शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया. ढोल-नगाड़ों, ऊंट दलों और घूमर-गेर नृत्यों के साथ निकली इस यात्रा ने शहर को मरुधरा की संस्कृति के रंग में रंग दिया.