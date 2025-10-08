Zee Rajasthan
mobile app

Photos- ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, टीना डाबी ने थार महोत्सव की दी शुरुआत

Barmer News: बाड़मेर में थार महोत्सव 2025 का आगाज जिला कलक्टर टीना डाबी ने रंगारंग शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया. ढोल-नगाड़ों, ऊंट दलों और घूमर-गेर नृत्यों के साथ निकली इस यात्रा ने शहर को मरुधरा की संस्कृति के रंग में रंग दिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 08, 2025, 12:28 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 12:48 PM IST
1/8

बाड़मेर में मरुधरा की सांस्कृतिक झलक

बाड़मेर में मरुधरा की सांस्कृतिक झलक1/8
बाड़मेर में मरुधरा की सांस्कृतिक पहचान थार महोत्सव 2025 का शुभारंभ एक भव्य और रंगारंग शोभायात्रा के साथ हुआ. यह महोत्सव दो दिन तक चलेगा, जिसमें थार की समृद्ध परंपरा, लोककला और संस्कृति को एक मंच पर सजीव किया जाएगा.
2/8

जिला कलक्टर टीना डाबी ने किया शुभारंभ

जिला कलक्टर टीना डाबी ने किया शुभारंभ2/8
महोत्सव का आगाज़ गांधी चौक से हुआ, जहां जिला कलक्टर टीना डाबी ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया. उनकी मौजूदगी ने इस सांस्कृतिक आयोजन को और भी खास बना दिया.