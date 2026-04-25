/जनगणना के नाम पर भूल कर भी न बताएं ये 3 चीजें, नहीं तो बैंक खाते से उड़ सकती है सारी कमाई!

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राजस्थान समेत पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाती रही है. जनगणना एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर, रोजगार और अन्य कई जरूरी आंकड़े जुटाए जाते हैं. आम लोगों के सहयोग से ही यह काम सही तरीके से पूरा हो पाता है, इसलिए लोगों को इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है.