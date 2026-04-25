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जनगणना के नाम पर भूल कर भी न बताएं ये 3 चीजें, नहीं तो बैंक खाते से उड़ सकती है सारी कमाई!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 25, 2026, 05:04 PM|Updated: Apr 25, 2026, 05:04 PM

Rajasthan Census: जनगणना देश के विकास की अहम प्रक्रिया है, जिसमें परिवार, शिक्षा, रोजगार जैसी सामान्य जानकारी ली जाती है. ध्यान रखें कि आधार, पैन, बैंक डिटेल या OTP कभी साझा न करें. यह डेटा गोपनीय रहता है और योजनाएं बनाने में काम आता है.

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राजस्थान समेत पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाती रही है. जनगणना एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर, रोजगार और अन्य कई जरूरी आंकड़े जुटाए जाते हैं. आम लोगों के सहयोग से ही यह काम सही तरीके से पूरा हो पाता है, इसलिए लोगों को इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है.
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भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय 1872 में आंशिक रूप से हुई थी, जबकि पहली पूरी और व्यवस्थित जनगणना साल 1881 में कराई गई थी. इसके बाद हर 10 साल में जनगणना कराना एक नियमित प्रक्रिया बन गई. आजादी के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा और हर दशक में देश की जनसंख्या से जुड़ा विस्तृत डेटा जुटाया जाता रहा है, जिससे सरकार योजनाएं बनाने में मदद लेती है.
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जनगणना के दौरान घर-घर जाकर कर्मचारियों द्वारा कुछ सामान्य जानकारी ली जाती है. इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी उम्र, लिंग, शिक्षा, पेशा, वैवाहिक स्थिति जैसी बुनियादी बातें शामिल होती हैं. इसके अलावा घर की स्थिति, पानी-बिजली की सुविधा और रहने के हालात से जुड़ी जानकारी भी ली जाती है, ताकि विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके.
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हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान लोगों को यह भी समझना जरूरी है कि वे अपनी निजी और संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करें. जनगणना कर्मचारी कभी भी आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स या ओटीपी जैसी जानकारी नहीं मांगते हैं. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की जानकारी मांगता है, तो सतर्क रहना चाहिए और तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए.
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सरकार की ओर से भी बार-बार यह स्पष्ट किया जाता है कि जनगणना पूरी तरह गोपनीय प्रक्रिया होती है और इसमें दी गई जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है. किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है. इसलिए लोग बिना किसी डर के सही जानकारी दे सकते हैं, लेकिन संवेदनशील डिटेल्स साझा करने से बचना जरूरी है.
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राजस्थान में भी जनगणना के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी इस काम में लगाए जाते हैं. गांव-गांव और शहरों में जाकर डेटा इकट्ठा किया जाता है, जिससे राज्य की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके. यह जानकारी सरकार के लिए बेहद अहम होती है, क्योंकि इसी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं.
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जनगणना देश के विकास की एक मजबूत नींव है. इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है, लेकिन साथ ही जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है. सही जानकारी देना नागरिक का कर्तव्य है, वहीं अपनी निजी और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है.
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