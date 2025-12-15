नागरिकों के लिए बड़ा अपडेट! अब से आधार कार्ड में दिखेगा ये बड़ा बदलाव

आधार कार्ड केंद्रों पर इन बदलावों की जानकारी नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है. केंद्र संचालकों ने बताया कि अब 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा. इस उम्र से कम के बच्चों के नाम में संशोधन की कोई सुविधा नहीं होगी. वहीं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के आधार कार्ड में पिता या पति का नाम अब नहीं दिखाया जाएगा. इसका मतलब है कि आधार कार्ड में केवल आवेदक का नाम और पता ही दिखाई देगा.