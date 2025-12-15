Zee Rajasthan
नागरिकों के लिए बड़ा अपडेट! अब से आधार कार्ड में दिखेगा ये बड़ा बदलाव

Aadhar Card New Look: UIDAI ने आधार कार्ड में बदलाव किए हैं. अब 18 साल से अधिक उम्र के कार्ड में पिता/पति का नाम नहीं होगा, केवल आवेदक का नाम और पता दिखेगा. जन्म तिथि व महीना हटकर केवल साल अंकित रहेगा. सभी पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे.

Published: Dec 15, 2025, 06:20 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 06:20 PM IST
Aadhar Card Update

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. ये बदलाव खासतौर पर नागरिकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं. अब नए नियमों के तहत आधार कार्ड बनवाने वाले लोगों को नया फॉर्मेट मिल रहा है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और बेहतर होगी.
आधार कार्ड केंद्रों पर इन बदलावों की जानकारी नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है. केंद्र संचालकों ने बताया कि अब 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा. इस उम्र से कम के बच्चों के नाम में संशोधन की कोई सुविधा नहीं होगी. वहीं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के आधार कार्ड में पिता या पति का नाम अब नहीं दिखाया जाएगा. इसका मतलब है कि आधार कार्ड में केवल आवेदक का नाम और पता ही दिखाई देगा.