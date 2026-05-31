/Rajasthan News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप पहुंचीं स्वर्णनगरी, करेंगी इन जगहों का भ्रमण

Rajasthan News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप पति माइकल बोलस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचीं. वे होटल सूर्यगढ़ में ठहरी हैं और सोनार किला व पटवों की हवेली का भ्रमण करेंगी. सुरक्षा में यूएस सीक्रेट सर्विस तैनात है.
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Tiffany Trump Jaisalmer Visit
अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान रखने वाली स्वर्णनगरी जैसलमेर से एक बेहद बड़ी और हाई-प्रोफाइल खबर सामने आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप (Tiffany Trump) अपने पति माइकल बोलस (Michael Boulos) के साथ एक निजी यात्रा पर रविवार को जैसलमेर पहुंचीं. इस बेहद खास और अंतरराष्ट्रीय दौरे को लेकर मरुस्थलीय शहर के पर्यटन जगत में जबरदस्त उत्साह का माहौल है.
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Tiffany Trump Jaisalmer Visit
टिफनी ट्रंप और उनके पति देश की राजधानी दिल्ली से एक विशेष चार्टर्ड विमान द्वारा जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पहुंचे. इस हाई-प्रोफाइल विजिट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
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Tiffany Trump India Tour
सिविल एयरपोर्ट से लेकर उनके ठहरने के स्थान तक सुरक्षा के कड़े और अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. स्थानीय पुलिस के साथ-साथ यूएस सीक्रेट सर्विस और भारत की तमाम शीर्ष सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं.
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Tiffany Trump India Tour
एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच और औपचारिकताओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी का काफिला (कारगेट) बेहद कड़े सुरक्षा घेरे के बीच एयरपोर्ट से शहर की ओर रवाना हुआ.
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Suryagarh Hotel Jaisalmer
शाही मेहमानों के स्वागत और आतिथ्य के लिए जैसलमेर के सम रोड स्थित विश्व प्रसिद्ध आलीशान होटल सूर्यगढ़ में विशेष और भव्य प्रबंध किए गए हैं. टिफनी ट्रंप और उनके पति यहीं प्रवास कर रहे हैं.
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Tiffany Trump Jaisalmer Visit
अपने इस निजी दौरे के दौरान टिफनी ट्रंप जैसलमेर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को करीब से निहारेंगी. उनके तय कार्यक्रम के अनुसार वे विश्व प्रसिद्ध सोनार किला (जैसलमेर फोर्ट) का दीदार करेंगी. अपनी बेजोड़ नक्काशी के लिए मशहूर पटवों की हवेली का भ्रमण करेंगी. इसके साथ ही ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर सहित स्वर्णनगरी के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को देखेंगी.
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Rajasthan News
तय कार्यक्रम के मुताबिक, टिफनी ट्रंप आज रात होटल सूर्यगढ़ में ही विश्राम करेंगी. इसके बाद सोमवार को उनका जैसलमेर से वापस रवाना होने का कार्यक्रम है. इस वीवीआईपी (VVIP) दौरे ने जैसलमेर के शाही आतिथ्य और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.