/Rajasthan News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप पहुंचीं स्वर्णनगरी, करेंगी इन जगहों का भ्रमण

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Tiffany Trump Jaisalmer Visit अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान रखने वाली स्वर्णनगरी जैसलमेर से एक बेहद बड़ी और हाई-प्रोफाइल खबर सामने आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप (Tiffany Trump) अपने पति माइकल बोलस (Michael Boulos) के साथ एक निजी यात्रा पर रविवार को जैसलमेर पहुंचीं. इस बेहद खास और अंतरराष्ट्रीय दौरे को लेकर मरुस्थलीय शहर के पर्यटन जगत में जबरदस्त उत्साह का माहौल है.