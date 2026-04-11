Photos: टोंक जिला कलेक्टर आवास में निकला साढ़े 5 फीट का जहरीला कोबरा, सिविल डिफेंस ने किया रेस्क्यू
Rajasthan News: टोंक जिला कलेक्टर आवास में साढ़े पांच फीट लंबा जहरीला कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया. सिविल डिफेंस के जवान ग़ालिब खान ने मौके पर पहुंचकर साहस के साथ सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया.
Published:Apr 11, 2026, 02:50 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 02:50 PM IST
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टोंक जिला कलेक्टर आवास पर उस समय हड़कंप मच गया, जब परिसर में एक विशालकाय और बेहद जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया. लगभग साढ़े 5 फीट लंबे इस सांप को देखते ही वहां तैनात कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई.
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बता दें कि कलेक्टर आवास जैसे सुरक्षित और वीआईपी क्षेत्र में इतने बड़े कोबरा की मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया.