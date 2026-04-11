Photos: टोंक जिला कलेक्टर आवास में निकला साढ़े 5 फीट का जहरीला कोबरा, सिविल डिफेंस ने किया रेस्क्यू

Rajasthan News: टोंक जिला कलेक्टर आवास में साढ़े पांच फीट लंबा जहरीला कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया. सिविल डिफेंस के जवान ग़ालिब खान ने मौके पर पहुंचकर साहस के साथ सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया.