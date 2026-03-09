सावधान राजस्थान! गर्मी में बाहर आते हैं ये 5 जहरीले सांप, जानें कैसे करें बचाव

गर्मियों के मौसम में राजस्थान में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और इसी के कारण सांपों की सक्रियता भी बढ़ जाती है. इस समय राजस्थान में कई जहरीले सांप अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिनमें रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, इंडियन कोबरा, कॉमन करैत और सिंध करैत सबसे खतरनाक माने जाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ये सांप ‘बिग फोर’ (Big Four) प्रजातियों में आते हैं और इनके ज़हरीले न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक जहर के कारण काटने पर कुछ ही मिनटों में जान पर खतरा हो सकता है.