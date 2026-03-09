Zee Rajasthan
mobile app

सावधान राजस्थान! गर्मी में बाहर आते हैं ये 5 जहरीले सांप, जानें कैसे करें बचाव

Rajasthan Snakes In Summer: गर्मियों में राजस्थान में सांपों की सक्रियता बढ़ जाती है. रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, इंडियन कोबरा, कॉमन करैत और सिंध करैत सबसे खतरनाक हैं. सावधानी, झाड़-घास साफ करना और रात में बंद जूते पहनना जरूरी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 09, 2026, 05:03 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 05:03 PM IST
1/8

Rajasthan Snakes In Summer

Rajasthan Snakes In Summer1/8
गर्मियों के मौसम में राजस्थान में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और इसी के कारण सांपों की सक्रियता भी बढ़ जाती है. इस समय राजस्थान में कई जहरीले सांप अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिनमें रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, इंडियन कोबरा, कॉमन करैत और सिंध करैत सबसे खतरनाक माने जाते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ये सांप ‘बिग फोर’ (Big Four) प्रजातियों में आते हैं और इनके ज़हरीले न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक जहर के कारण काटने पर कुछ ही मिनटों में जान पर खतरा हो सकता है.
2/8

Rajasthan Snakes In Summer

Rajasthan Snakes In Summer2/8
राजस्थान में गर्मियों (मार्च से जुलाई तक) के दौरान सक्रिय रहने वाले पांच सबसे खतरनाक सांपों में सबसे पहला नाम है रसेल वाइपर. यह सांप अत्यधिक आक्रामक होता है और काटने पर साइटोटॉक्सिक जहर छोड़ता है, जो शारीरिक ऊतक को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है क्योंकि यह अक्सर खेतों और झाड़ियों के पास पाया जाता है.