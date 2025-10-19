दिवाली पर हो जाए कोई हादसा तो क्या करें? ये रहे टिप्स टू सेफ दिवाली!

आप एक बेसिक फर्स्ट एड किट रखकर किसी बड़ी समस्या को शुरू में संभाल सकते हैं. इस किट में आप कैलामाइन लोशन, हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम, मेडिकल टेप, डिस्पोजेबल ग्लव्स, स्टरलाइज्ड पट्टी, अल्कोहल वाइप्स, बैंड-एड जैसे सामान जरूर रखें. अगर किसी को चोट लग जाएं, तो ये आपके काम आ सकती है.