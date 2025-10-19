दिवाली पर हो जाए कोई हादसा तो क्या करें? ये रहे टिप्स टू सेफ दिवाली!

Published: Oct 19, 2025, 05:51 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 05:51 PM IST
आप एक बेसिक फर्स्ट एड किट रखकर किसी बड़ी समस्या को शुरू में संभाल सकते हैं. इस किट में आप कैलामाइन लोशन, हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम, मेडिकल टेप, डिस्पोजेबल ग्लव्स, स्टरलाइज्ड पट्टी, अल्कोहल वाइप्स, बैंड-एड जैसे सामान जरूर रखें. अगर किसी को चोट लग जाएं, तो ये आपके काम आ सकती है.
ध्यान रखें कि दिवाली पर सुरक्षित रहने के लिए केवल भरोसेमंद और लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पटाखें लें. साथ बच्चों को अकेले पटाखें ना जलाने दें.