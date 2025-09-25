थार के रेतीले टीलों पर पसीना बहाने को तैयार 2500 साइकिल सवार, जानें क्या है Tour_de_Thar 2025
Tour de Thar 2025: केंद्र सरकार ने "टूर_दे_थार 2025" साइकिल रेस को लॉन्च किया है. 23 नवंबर को बीकानेर से शुरू होने वाली यह रेस रेगिस्तान की चुनौतियों के बीच होगी. यह आयोजन खेल के साथ-साथ राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा.
Published: Sep 25, 2025, 03:55 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 03:55 PM IST
1/6
टूर_दे_थार 2025
1/6
रेगिस्तान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइकिल सवार तैयार हैं. नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. मनसुख मांडविया ने टूर_दे_थार 2025 की टी-शर्ट, लोगो और पोस्टर का अनावरण कर इस ऐतिहासिक साइकिल रेस को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया. यह आयोजन खेल और साहस की एक नई मिसाल पेश करेगा.
2/6
बीकानेर
2/6
टूर_दे_थार 2025 का पहला संस्करण 23 नवंबर को बीकानेर के नोरणगदेसर से शुरू होगा और देशनोक में समाप्त होगा. यह रेस अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे की समतल सड़कों से होकर गुजरेगी, लेकिन इसका असली रोमांच तब शुरू होगा, जब साइकिल सवार थार रेगिस्तान की रेतीली हवाओं और लहरदार भूभाग का सामना करेंगे.