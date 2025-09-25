थार के रेतीले टीलों पर पसीना बहाने को तैयार 2500 साइकिल सवार, जानें क्या है Tour_de_Thar 2025

रेगिस्तान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइकिल सवार तैयार हैं. नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. मनसुख मांडविया ने टूर_दे_थार 2025 की टी-शर्ट, लोगो और पोस्टर का अनावरण कर इस ऐतिहासिक साइकिल रेस को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया. यह आयोजन खेल और साहस की एक नई मिसाल पेश करेगा.