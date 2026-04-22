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15 मिनट में चिल्ड पानी, राजस्थान का मोटे सूती कपड़े का ये जुगाड़ कर रहा सबको हैरान!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 22, 2026, 03:38 PM|Updated: Apr 22, 2026, 03:38 PM

Rajasthani Pakhal: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पारंपरिक पखाल फिर से लोकप्रिय हो रही है. सूती कपड़े से बनी यह जलपात्र 10-15 मिनट में पानी ठंडा करती है. पर्यावरण के अनुकूल इस देसी तरीके को लोग फ्रिज के विकल्प के रूप में अपना रहे हैं.

Rajasthani Water Cooling Technique1/7
राजस्थान में तेज गर्मी के बीच एक पुरानी परंपरा फिर से लोगों के बीच लौट आई है. मोटे सूती कपड़े से तैयार किया जाने वाला पारंपरिक जलपात्र ‘पखाल’ अब दोबारा इस्तेमाल में आने लगा है. खास बात यह है कि यह पखाल सिर्फ 10 से 15 मिनट में पानी को ठंडा कर देती है. यह तरीका पूरी तरह प्राकृतिक है और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित माना जा रहा है. अब कई लोग फ्रिज के पानी की जगह इस देसी तरीके से ठंडा किया गया पानी पीना पसंद कर रहे हैं.
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जब राजस्थान में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आधुनिक साधन भी गर्मी के सामने बेअसर नजर आते हैं, तब यह पुरानी तकनीक राहत देने का काम करती है. पखाल, जिसे छागल या दिवड़ी भी कहा जाता है, अब फिर से बाजारों और गलियों में दिखाई देने लगी है. कभी यह हर घर का जरूरी हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ लोग इसे भूल गए थे. अब नई पीढ़ी भी इसके फायदे समझने लगी है और इसे अपनाने लगी है.
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पुराने समय में जब हर घर में बिजली और फ्रिज की सुविधा नहीं थी, तब यही पखाल लोगों के लिए ठंडा पानी रखने का मुख्य साधन थी. खासकर गांवों और रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग इसे अपने साथ लेकर चलते थे. यह एक तरह का चलता-फिरता फ्रिज था, जो बिना बिजली के पानी को ठंडा रखता था. आज फिर से लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं.
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पखाल बनाने में मोटे और मजबूत सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी बनावट बहुत साधारण होती है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण छिपा है. जब इसमें पानी भरा जाता है, तो कुछ ही मिनटों में पानी ठंडा हो जाता है. यह पूरी प्रक्रिया वाष्पीकरण के कारण होती है, जो प्राकृतिक रूप से पानी का तापमान कम कर देती है.
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दरअसल, कपड़े की सतह पर मौजूद नमी जब बाहर की गर्म हवा के संपर्क में आती है, तो वह धीरे-धीरे भाप बनकर उड़ जाती है. इस दौरान अंदर के पानी की गर्मी बाहर निकल जाती है और पानी ठंडा हो जाता है. इस तरीके में न तो बिजली की जरूरत होती है और न ही किसी तरह के रसायन की, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित और सस्ता उपाय बन जाता है.
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करीब 30 साल पहले तक पखाल हर जगह आसानी से देखने को मिलती थी. लेकिन प्लास्टिक और स्टील की बोतलों के चलन ने इसे पीछे छोड़ दिया. अब बढ़ती गर्मी और प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए लोग फिर से पुराने तरीकों की ओर लौट रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि अब पखाल की मांग तेजी से बढ़ रही है और लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
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पखाल न सिर्फ पानी को ठंडा रखती है, बल्कि यह पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है. प्लास्टिक की बोतलों से होने वाले नुकसान के मुकाबले यह बेहतर विकल्प है. इसे किसान, मजदूर और सफर करने वाले लोग आसानी से अपने साथ रख सकते हैं. यह परंपरा हमें सिखाती है कि सादगी और पुराने ज्ञान में ही बेहतर और सुरक्षित जीवन का रास्ता छिपा हुआ है.
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