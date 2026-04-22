/15 मिनट में चिल्ड पानी, राजस्थान का मोटे सूती कपड़े का ये जुगाड़ कर रहा सबको हैरान!

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राजस्थान में तेज गर्मी के बीच एक पुरानी परंपरा फिर से लोगों के बीच लौट आई है. मोटे सूती कपड़े से तैयार किया जाने वाला पारंपरिक जलपात्र ‘पखाल’ अब दोबारा इस्तेमाल में आने लगा है. खास बात यह है कि यह पखाल सिर्फ 10 से 15 मिनट में पानी को ठंडा कर देती है. यह तरीका पूरी तरह प्राकृतिक है और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित माना जा रहा है. अब कई लोग फ्रिज के पानी की जगह इस देसी तरीके से ठंडा किया गया पानी पीना पसंद कर रहे हैं.