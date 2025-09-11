Zee Rajasthan
राजस्थान का ई-चालान सिस्टम बन रहा सिरदर्द, 40 दिन में 135 करोड़ के चालान, इतने प्रतिशत निकले फर्जी...

Jaipur News: जयपुर में ई-डिटेक्शन सिस्टम से 135 करोड़ के चालान हुए हैं, पर तीन-चौथाई से ज्यादा शिकायतें सही पाई गईं. परिवहन विभाग ने गलत चालान होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Kashi Ram
Published: Sep 11, 2025, 04:04 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 04:04 PM IST
ई-डिटेक्शन सिस्टम

परिवहन विभाग

राजस्थान में परिवहन विभाग के नए ई-डिटेक्शन सिस्टम ने पिछले 40 दिनों में 135 करोड़ रुपये से ज्यादा के चालान किए हैं, लेकिन इसके साथ ही गलत चालानों को लेकर लोगों की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि तीन-चौथाई शिकायतें सही पाई गई हैं, जिससे यह साबित होता है कि बड़ी संख्या में गलत चालान हो रहे हैं.