/Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

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पहाड़ों के तीखे ढलानों पर बनी यह सड़क इतनी अधिक मुड़ी हुई है कि अगर आप इसे ऊंचाई से देखें, तो यह बिल्कुल कड़ाही में छनती हुई 'जलेबी' के घुमावों जैसी नजर आती है.यहां गाड़ी चलाते समय हर कुछ मीटर पर एक नया मोड़ आता है, जो सफर को रोमांचक बना देता है. अपनी इसी विशिष्ट बनावट के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच यह रास्ता 'जलेबी घाट' के नाम से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है.