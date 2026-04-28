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Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 28, 2026, 11:39 AM|Updated: Apr 28, 2026, 11:39 AM

Rajasthan News: उदयपुर-कुंभलगढ़ मार्ग पर स्थित जलेबी घाट अपनी घुमावदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है. अरावली की पहाड़ियों को चीरकर बनी यह सड़क रोमांचक ड्राइविंग का अनुभव देती है, जो मानसून के मौसम में मखमली हरियाली के बीच और भी लुभावनी हो जाती है.

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उदयपुर और कुंभलगढ़ के बीच का सफर केवल दो ऐतिहासिक शहरों को जोड़ने वाला रास्ता भर नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और इंजीनियरिंग के एक अनोखे संगम का गवाह भी है. अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक ऐसी सड़क है, जो अपनी घुमावदार बनावट के कारण 'जलेबी घाट' के नाम से मशहूर हो चुकी है.
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पहाड़ों के तीखे ढलानों पर बनी यह सड़क इतनी अधिक मुड़ी हुई है कि अगर आप इसे ऊंचाई से देखें, तो यह बिल्कुल कड़ाही में छनती हुई 'जलेबी' के घुमावों जैसी नजर आती है.यहां गाड़ी चलाते समय हर कुछ मीटर पर एक नया मोड़ आता है, जो सफर को रोमांचक बना देता है. अपनी इसी विशिष्ट बनावट के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच यह रास्ता 'जलेबी घाट' के नाम से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है.
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उदयपुर-कुंभलगढ़ मार्ग पर स्थित यह घाट जितना खूबसूरत है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है. यहाँ के मोड़ इतने संकरे और तीखे हैं कि ड्राइवरों को यहां गियर और ब्रेक पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ता है. बाइकर्स और एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह राजस्थान के सबसे पसंदीदा रास्तों में से एक है.
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यूं तो यहां साल भर पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन मानसून के दौरान 'जलेबी घाट' का रूप पूरी तरह बदल जाता है. बारिश के बाद अरावली की पहाड़ियां हरी चादर ओढ़ लेती हैं और बादलों के बीच से गुजरती यह जलेबीनुमा काली सड़क किसी चित्रकारी जैसी लगती है.
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प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए यहां के व्यू पॉइंट्स किसी जन्नत से कम नहीं हैं. एक बार जरूर विजिट करें.
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