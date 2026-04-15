/सिर्फ राजस्थान में नहीं भारत के इन राज्यों में भी मौजूद है उदयपुर, जानिए पूरा सच

Udaipur Name Cities In India: राजस्थान का उदयपुर अपनी पहचान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह नाम अन्य राज्यों में भी मिलता है. त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में भी उदयपुर नाम की जगहें हैं. ये नाम इतिहास और संस्कृति के जुड़ाव को दिखाते हैं और भारत की विविधता को दर्शाते हैं.