घर बैठे बदलें आधार में नंबर और जानकारी, UIDAI का नया ऐप इस तरह से कर देगा काम आसान!
Aadhar Card New App: UIDAI ने नया आधार ऐप लॉन्च किया, जो iOS और Android पर उपलब्ध है. इसमें मोबाइल नंबर अपडेट, परिवार जोड़ना, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, QR कोड और बायोमीट्रिक लॉक जैसे नए फीचर्स हैं. ऐप 13 भाषाओं में काम करता है.
Published: Jan 29, 2026, 06:22 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 06:22 PM IST
Aadhar Card New Smart App
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 28 जनवरी 2026 को नया आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है. यह ऐप अब iPhone के लिए App Store और Android फोन के लिए Google Play Store पर उपलब्ध है. नया ऐप नागरिकों को सुरक्षित तरीके से अपनी आधार जानकारी सेव, अपडेट और दूसरों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है. इसके साथ ही यह कई नई सुविधाओं के साथ आया है, जिससे आधार का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट हो गया है.
Aadhar Card New Smart App
UIDAI ने बताया कि नया ऐप पहले नवंबर 2025 में पेश किया गया था, लेकिन तब इसमें केवल सीमित फीचर्स ही मौजूद थे. अब फुल वर्जन के साथ मोबाइल नंबर अपडेट, परिवार के सदस्यों को जोड़ना और ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन जैसे सुविधाजनक ऑप्शन भी दिए गए हैं. UIDAI का उद्देश्य ऐप को ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचाना है, जो ‘Mobile First’ अप्रोच का हिस्सा है.