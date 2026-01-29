घर बैठे बदलें आधार में नंबर और जानकारी, UIDAI का नया ऐप इस तरह से कर देगा काम आसान!

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 28 जनवरी 2026 को नया आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है. यह ऐप अब iPhone के लिए App Store और Android फोन के लिए Google Play Store पर उपलब्ध है. नया ऐप नागरिकों को सुरक्षित तरीके से अपनी आधार जानकारी सेव, अपडेट और दूसरों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है. इसके साथ ही यह कई नई सुविधाओं के साथ आया है, जिससे आधार का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट हो गया है.