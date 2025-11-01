क्रेन पर बैठी बहन तो हाथी पर भाई, वीडियो हुआ वायरल! राजस्थान का ये मायरा बना चर्चा का विषय

गांव के निवासी रमेश जाखड़ अपनी बहन रामकन्या के यहां मायरा भरने पहुंचे थे. पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था. बैंड-बाजों और ढोल नगाड़ों के बीच जब रमेश हाथी पर सवार होकर पहुंचे, तो ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. भाई के ऊंचाई पर बैठे होने के कारण बहन को तिलक करने में दिक्कत आई, ऐसे में परिवार वालों ने हाइड्रो क्रेन का इंतजाम किया. रामकन्या क्रेन पर चढ़कर अपने भाई का तिलक कर आशीर्वाद लिया. यह दृश्य सभी के लिए भावुक और यादगार बन गया.