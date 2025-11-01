क्रेन पर बैठी बहन तो हाथी पर भाई, वीडियो हुआ वायरल! राजस्थान का ये मायरा बना चर्चा का विषय
Jodhpur News: जोधपुर के गारासनी गांव में मायरे की रस्म के दौरान अनोखा नजारा दिखा. भाई हाथी पर आया तो बहन ने क्रेन से तिलक किया. मायरे में 21 लाख नकद, 10 तोला सोना और भूखंड भेंट किए गए. यह दृश्य परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन गया.
Published: Nov 01, 2025, 01:59 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 01:59 PM IST
जोधपुर जिले के आसोप कस्बे के पास स्थित गारासनी गांव में शनिवार को मायरे की रस्म के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. मायरे में शामिल होने आए भाई ने जहां हाथी पर सवार होकर शान से एंट्री ली, वहीं बहन ने भी पीछे न रहते हुए क्रेन पर बैठकर भाई का तिलक किया. यह नजारा इतना अनोखा था कि देखते ही देखते पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया.
गांव के निवासी रमेश जाखड़ अपनी बहन रामकन्या के यहां मायरा भरने पहुंचे थे. पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था. बैंड-बाजों और ढोल नगाड़ों के बीच जब रमेश हाथी पर सवार होकर पहुंचे, तो ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. भाई के ऊंचाई पर बैठे होने के कारण बहन को तिलक करने में दिक्कत आई, ऐसे में परिवार वालों ने हाइड्रो क्रेन का इंतजाम किया. रामकन्या क्रेन पर चढ़कर अपने भाई का तिलक कर आशीर्वाद लिया. यह दृश्य सभी के लिए भावुक और यादगार बन गया.