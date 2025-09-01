प्रतापगढ़ में बारिश से बाढ़ का खतरा! जान जोखिम में डाल स्कूल जाते दिखे बच्चे - देखें तस्वीरें

इसी तरह ग्रामीण महावीर ने कहा कि पहली ही बारिश में पुलिया टूट गई थी, तब से हर साल हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में बुजुर्गों और महिलाओं को नाले को पार करना बेहद कठिन हो जाता है. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना चुनौती बन जाता है. कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. ग्रामीणों ने तुरंत ऊंची और पक्की पुलिया बनाने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार निवेदन करने के बावजूद अब तक केवल झूठे आश्वासन मिले हैं, जबकि किसी बड़े हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है. इस संबंध में ब्लॉक विकास अधिकारी अशोक कुमार डिंडोर ने बताया कि, यह पुराना काम है, रिकॉर्ड देखकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. वस्तुस्थिति का जायजा लेकर नियमानुसार नई पुलिया के निर्माण की स्वीकृति जारी करेंगे.