प्रतापगढ़ में बारिश से बाढ़ का खतरा! जान जोखिम में डाल स्कूल जाते दिखे बच्चे - देखें तस्वीरें

Pratapgarh Rain: लगातार बारिश से प्रतापगढ़ जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. तालाबों में बकरियां फंस गईं, पुलिया पर बहता पानी ग्रामीणों के लिए खतरा बना, खेतों की फसलें नष्ट हुईं और घरों में पानी घुसा. ग्रामीणों ने ऊंची पुलिया व मुआवजे की मांग की.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 01, 2025, 13:18 IST
पानी से स्कूल जाते बच्चे

पीपलखूंट ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या-6 स्थित नाल पाड़ा में सात साल से पुलिया निर्माण का मामला अधर में लटका हुआ है. वर्ष 2018 में बनी पुलिया पहली ही बारिश में बह गई थी. ग्रामीणों का आरोप है कि उस समय घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे पुलिया टिक नहीं पाई. सात बरस बाद भी नई पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे नाले के उस पार बसे करीब 50 मकानों के लोग हर बरसात में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं. बरसात के दिनों में नाला उफान पर आ जाता है. स्कूली बच्चे उपखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए बहते पानी से गुजरने को विवश हैं. ग्रामीण बालिका पूजा बताती हैं, बारिश में स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जान जोखिम में डालकर नाले को पार करना पड़ता है.
7 साल से टूटी हुई है पुलिया

इसी तरह ग्रामीण महावीर ने कहा कि पहली ही बारिश में पुलिया टूट गई थी, तब से हर साल हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में बुजुर्गों और महिलाओं को नाले को पार करना बेहद कठिन हो जाता है. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना चुनौती बन जाता है. कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. ग्रामीणों ने तुरंत ऊंची और पक्की पुलिया बनाने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार निवेदन करने के बावजूद अब तक केवल झूठे आश्वासन मिले हैं, जबकि किसी बड़े हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है. इस संबंध में ब्लॉक विकास अधिकारी अशोक कुमार डिंडोर ने बताया कि, यह पुराना काम है, रिकॉर्ड देखकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. वस्तुस्थिति का जायजा लेकर नियमानुसार नई पुलिया के निर्माण की स्वीकृति जारी करेंगे.