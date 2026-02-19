Photos: जानें कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ? कमाई के मामले में बॉयफ्रेंड को देती हैं टक्कर!
Rajasthan News: ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया जयपुर की सफल मॉडल और बिजनेसवुमन हैं. 25 करोड़ की नेटवर्थ वाली अदिति मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. हाल ही में ईशान के दादाजी ने इस रिश्ते को मंजूरी देते हुए शादी के संकेत दिए हैं.
Published:Feb 19, 2026, 04:27 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 04:27 PM IST
Ishan Kishan Girlfriend Aditi Hundia
भारतीय क्रिकेट के पॉकेट डायनामाइट कहे जाने वाले धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन इन दिनों अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जबरदस्त चर्चा में हैं. चर्चा की वजह है उनकी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड और जयपुर की रहने वाली मशहूर मॉडल अदिति हुंडिया. ईशान के दादा अनुराग पांडेय द्वारा इस रिश्ते पर मुहर लगाने के बाद अब फैंस अदिति के बारे में जानने के लिए बेताब हैं.
Ishan Kishan Girlfriend Aditi Hundia
अदिति हुंडिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर फैशन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है.साल 2016 से मॉडलिंग में सक्रिय अदिति साल 2017 में मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. साल 2018 में उन्होंने मिस दिवा सुपरनेशनल का ताज अपने नाम किया था.