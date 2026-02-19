Photos: जानें कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ? कमाई के मामले में बॉयफ्रेंड को देती हैं टक्कर!

भारतीय क्रिकेट के पॉकेट डायनामाइट कहे जाने वाले धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन इन दिनों अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी जबरदस्त चर्चा में हैं. चर्चा की वजह है उनकी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड और जयपुर की रहने वाली मशहूर मॉडल अदिति हुंडिया. ईशान के दादा अनुराग पांडेय द्वारा इस रिश्ते पर मुहर लगाने के बाद अब फैंस अदिति के बारे में जानने के लिए बेताब हैं.