Success Story: कौन हैं प्रांजल बायला? सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर क्लियर किया UPSC, जानें इनकी सफलता का राज
Rajasthan News: अजमेर के नसीराबाद की डॉ. प्रांजल बायला ने यूपीएससी क्लियर कर इतिहास रच दिया है. सरकारी स्कूल से पढ़ीं प्रांजल अब भारतीय विदेश सेवा (IFS) के जरिए दुनिया भर में भारत की नीतियों को प्रसारित करने का सपना पूरा करेंगी.
Published:Mar 08, 2026, 12:05 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 12:05 PM IST
IFS Officer Pranjal Bayla: UPSC Success Story
अजमेर जिले के नसीराबाद की एक साधारण पृष्ठभूमि वाली बेटी ने साबित कर दिया है कि अगर जुनून बड़ा हो, तो सुविधाएं मायने नहीं रखतीं. एक मध्यमवर्गीय परिवार में पली-बढ़ी डॉ. प्रांजल बायला ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा पास कर न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे नसीराबाद क्षेत्र का नाम रोशन किया है.
IFS Officer Pranjal Bayla: UPSC Success Story
डॉ. प्रांजल की प्रारंभिक शिक्षा और अनुशासन की नींव सरकारी संस्थानों में ही पड़ी.इनकी शिक्षा की शुरुआत नसीराबाद के सरकारी स्कूल से हुई. बता दें कि इसके बाद प्रांजल ने 2017 में केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की. 12वीं के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत से मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और डॉक्टर की डिग्री हासिल की. लेकिन उनके सपनों का आकाश और भी बड़ा था. विश्व स्तर पर भारत की नीतियों को मजबूती से रखने के लिए प्रांजल भारतीय विदेश सेवा (IFS) में जाना चाहती थीं, जिसके लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की.