जैसलमेर बस हादसे में क्यों नहीं भाग सके स्लीपर बस में बैठे लोग...

स्लीपर बसों की डिजाइन ही हादसों का बड़ा कारण मानी जाती है. आमतौर पर 2x1 लेआउट वाली भारतीय स्लीपर बस में 30 से 36 बर्थ होती हैं, जबकि मल्टी-एक्सल बसों में यह संख्या 40 तक पहुंचती है. बर्थ की लंबाई करीब 6 फीट और चौड़ाई 2.6 फीट होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है गैलरी की चौड़ाई से. यह इतनी संकरी होती है कि एक समय में एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता है. दुर्घटना के वक्त यह रास्ता बंद हो जाता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.