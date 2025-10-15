जैसलमेर बस हादसे में क्यों नहीं भाग सके स्लीपर बस में बैठे लोग...
Jaisalmer Bus Fire Accicdent: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर एसी स्लीपर बस में आग लगने से 21 यात्रियों की मौत हुई. संकरी गैलरी, ऊंचाई और ड्राइवर की थकान हादसे की मुख्य वजहें. विशेषज्ञ स्लीपर बसों पर बैन की मांग कर चुके हैं.
Published: Oct 15, 2025, 03:19 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 03:19 PM IST
Jaisalmer Bus Fire Accident
राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे बड़ा हादसा हुआ. एक एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई, जिससे 21 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. आग की लपटों में घिरे लोग जान बचाने के लिए चलती बस से कूद गए, लेकिन अधिकांश 70% तक झुलस गए. यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई स्लीपर बसें चलती-फिरती मौत में तब्दील हो चुकी हैं.
बनावट की खामी: हादसे में निकलने का रास्ता नहीं बचता
स्लीपर बसों की डिजाइन ही हादसों का बड़ा कारण मानी जाती है. आमतौर पर 2x1 लेआउट वाली भारतीय स्लीपर बस में 30 से 36 बर्थ होती हैं, जबकि मल्टी-एक्सल बसों में यह संख्या 40 तक पहुंचती है. बर्थ की लंबाई करीब 6 फीट और चौड़ाई 2.6 फीट होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है गैलरी की चौड़ाई से. यह इतनी संकरी होती है कि एक समय में एक ही व्यक्ति वहां से गुजर सकता है. दुर्घटना के वक्त यह रास्ता बंद हो जाता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.