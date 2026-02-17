Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में तारों पर उलटे लटके तोते, खेत में सिर पकड़े बैठे किसान

Pratapgarh News : राजस्थान की अफीम बेल्ट -चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारां और उदयपुर के सीमित क्षेत्रों में नशेढ़ी तोते अफीम चटकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे है. ये तोते अक्सर तार से उल्टे लटके दिखायी देते हैं.

pragati pant
Edited By pragati pant
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Feb 17, 2026, 10:47 AM IST | Updated: Feb 17, 2026, 11:17 AM IST
किसानों का कहना है कि तोते अफीम के डोडों में चीरा लगाकर निकलने वाले लेटेक्स अफीम का कच्चा रस को चट कर जाते हैं. इस रस का असर इतना तेज होता है कि थोड़ी ही देर में तोते असामान्य व्यवहार करने लगते हैं. कई बार वे उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, बिजली के तारों पर उल्टे लटकते दिखाई देते हैं या फिर जमीन पर गिर जाते हैं.
राजस्थान के अफीम बेल्ट में इन दिनों एक अजीब और चिंताजनक नजारा देखने को मिल रहा है। खेतों में अफीम के डोडों पर टूट पड़ते तोते, नशे की हालत में तारों पर उल्टे लटकते और जमीन पर गिरते-पड़ते दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य भले ही हैरान कर देने वाला हो, लेकिन किसानों के लिए यह बड़ी आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है.