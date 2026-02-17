किसानों का कहना है कि तोते अफीम के डोडों में चीरा लगाकर निकलने वाले लेटेक्स अफीम का कच्चा रस को चट कर जाते हैं. इस रस का असर इतना तेज होता है कि थोड़ी ही देर में तोते असामान्य व्यवहार करने लगते हैं. कई बार वे उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, बिजली के तारों पर उल्टे लटकते दिखाई देते हैं या फिर जमीन पर गिर जाते हैं.