महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की 1,008 मूर्तियों का एक साथ दर्शन, हर मनोकामना होगी पूरी!

आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में हम आपको राजस्थान के पाली के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप एक साथ 1,008 शिव मूर्तियों को दर्शन कर सकते हैं, ये मंदिर 250 एकड़ में फैला हुआ है.