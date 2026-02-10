Zee Rajasthan
mobile app

महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की 1,008 मूर्तियों का एक साथ दर्शन, हर मनोकामना होगी पूरी!

Pali News: महाशिवरात्रि पर राजस्थान के पाली के जाडन गांव में  स्थित ओम आकार का महादेव मंदिर में एक साथ 1,008 शिव मूर्तियों के दर्शन करें. ये मंदिर 250 एकड़ में फैला हुआ है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 10, 2026, 08:36 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 08:36 PM IST
1/7

Mahashivratri 2026

Mahashivratri 20261/7
आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में हम आपको राजस्थान के पाली के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप एक साथ 1,008 शिव मूर्तियों को दर्शन कर सकते हैं, ये मंदिर 250 एकड़ में फैला हुआ है.
2/7

pali News

pali News2/7
राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में स्थित ओम आकार का महादेव मंदिर है, जो पूरे विश्व का पहला ॐ के आकार का शिव मंदिर है. यह 250 एकड़ में फैला हुआ है. ओम मंदिर में कला और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है.