महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की 1,008 मूर्तियों का एक साथ दर्शन, हर मनोकामना होगी पूरी!

Published: Feb 10, 2026, 08:36 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 08:36 PM IST
Mahashivratri 2026
आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में हम आपको राजस्थान के पाली के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप एक साथ 1,008 शिव मूर्तियों को दर्शन कर सकते हैं, ये मंदिर 250 एकड़ में फैला हुआ है.
pali News
राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में स्थित ओम आकार का महादेव मंदिर है, जो पूरे विश्व का पहला ॐ के आकार का शिव मंदिर है. यह 250 एकड़ में फैला हुआ है. ओम मंदिर में कला और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है.