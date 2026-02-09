राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?
Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में आगामी दिनों होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही है. ऐसे में आज हम आपको पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक अहम नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक चर्चित फैसला था.
Published: Feb 09, 2026, 02:13 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 02:13 PM IST
1/6
Rajasthan Panchayat Chunav 2026
1/6
राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 'अनिवार्य शौचालय' का नियम एक ऐतिहासिक और चर्चित फैसला माना जाता है. ये नियम राजस्थान सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में एक अध्यादेश के जरिए पेश किया गया था, जिसके बाद राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 के रूप में पारित किया गया था.
2/6
Rajasthan Panchayat Chunav 2026
2/6
इस नियम के मुताबिक, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए दो मुख्य शर्तें रखी गई थी कि उम्मीदवार के घर में एक कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच ना जाता हो. इस कानून के पीछे का उद्देश्य स्वच्छता अभियान था.