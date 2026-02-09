राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?

1/6

राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 'अनिवार्य शौचालय' का नियम एक ऐतिहासिक और चर्चित फैसला माना जाता है. ये नियम राजस्थान सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में एक अध्यादेश के जरिए पेश किया गया था, जिसके बाद राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 के रूप में पारित किया गया था.