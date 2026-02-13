राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z
Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं. इस बार पंचायत चुनाव कुछ अलग होने जा रहे हैं क्योंकि बहुत से बदलाव हुए हैं. यहां आपको पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सारी जानकारी मिलेगी.
राजस्थान में आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर खूब तैयारी की जा रही हैं. इस बार पंचायत चुनाव कुछ अलग होने जा रहे हैं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की प्रक्रिया से लेकर उम्मीदवारों की योग्यता तक कई बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस बार पंचायत चुनाव में मतदान कर सकते हैं.
हाई कोर्ट के आदेशानुसार, राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव पूरे करवाने हैं. वहीं, 1 जनवरी 2026 की योग्यता तिथि के आधार पर मतदाता सूची अपडेट की जा रही हैं. राजस्थान की 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव चरणबद्ध तरीके से मार्च और अप्रैल 2026 के बीच करवाए जा सकते हैं.