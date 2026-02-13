राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z

1/7

राजस्थान में आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर खूब तैयारी की जा रही हैं. इस बार पंचायत चुनाव कुछ अलग होने जा रहे हैं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की प्रक्रिया से लेकर उम्मीदवारों की योग्यता तक कई बदलाव किए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस बार पंचायत चुनाव में मतदान कर सकते हैं.