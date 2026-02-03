पंचायत चुनाव 2026: काउंटिंग होंगी पूरी तरह मैन्युअल, कम अंतर होने पर दोबारा गिनती!

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है. इसके चलते कहा जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. साथ ही इस बार मतगणना पूरी तरह मैन्युअल होगी.