Zee Rajasthan
mobile app

पंचायत चुनाव 2026: काउंटिंग होंगी पूरी तरह मैन्युअल, कम अंतर होने पर दोबारा गिनती!

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है. इसके चलते कहा जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. साथ ही इस बार मतगणना पूरी तरह मैन्युअल होगी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 08:44 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 08:44 PM IST
1/7

Rajasthan Panchayat Chunav

Rajasthan Panchayat Chunav1/7
राजस्थान में आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं. ऐसे में चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से पंच-सरपंच के चुनाव होंगे.
2/7

Rajasthan Panchayat Chunav 2026

Rajasthan Panchayat Chunav 20262/7
साथ ही पंचायत चुनाव 2026 में मतगणना पूरी तरह मैन्युअल होगी और पंच और सरपंच पद की गिनती बैलेट से होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं. हर मतदान बूथ पर अलग-अलग मतगणना दल बनाया जाएगा.