Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, जल्द जारी होगी तारीख!

Rajasthan Panchayat Chunav
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है.
Rajasthan Panchayat Chunav
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 25 फरवरी के बाद कभी भी पंचायती राज चुनावों की तारीख घोषित हो सकती है. 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी. ऐसे में 28 फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में आयोग कभी भी चुनाव का तारीख घोषित की जा सकती है. इसके बाद से ही राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी.