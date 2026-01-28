Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, जल्द जारी होगी तारीख!

2/7

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 25 फरवरी के बाद कभी भी पंचायती राज चुनावों की तारीख घोषित हो सकती है. 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी. ऐसे में 28 फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में आयोग कभी भी चुनाव का तारीख घोषित की जा सकती है. इसके बाद से ही राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी.