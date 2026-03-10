राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी उलझन! सरकार की ओर से तारीख का इंतजार

1/10

Rajasthan Panchayt Chunav: आगामी पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. चुनाव की तैयारियां भले ही निर्वाचन आयोग स्तर पर जारी हैं, लेकिन चुनाव की तारीख को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रहा है. राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है. सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है.