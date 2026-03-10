Zee Rajasthan
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी उलझन! सरकार की ओर से तारीख का इंतजार

Rajasthan Panchayt Chunav: आगामी पंचायतीराज और नगर निकाय चुनाव को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है. ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो सकी है, जिससे उम्मीदवार और मतदाता असमंजस में हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 10, 2026, 11:10 AM IST | Updated:Mar 10, 2026, 11:10 AM IST
Rajasthan Panchayt Chunav: आगामी पंचायतीराज और नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. चुनाव की तैयारियां भले ही निर्वाचन आयोग स्तर पर जारी हैं, लेकिन चुनाव की तारीख को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रहा है. राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है. सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है.
चुनाव की तिथि तय नहीं होने के कारण भावी प्रत्याशी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने से बच रहे हैं. हालांकि कई संभावित उम्मीदवार समय-समय पर मतदाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और अपने समर्थन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं. जिले में वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के तहत पंचायत समितियों और जिला परिषद के साथ-साथ नगर निकायों का संचालन प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है.