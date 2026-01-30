सरपंच के हाथ में नहीं पूरी शक्ति! जानिए गांव की कौन-सी जमीन पर पट्टा देना मना है

कानून के मुताबिक सरपंच केवल ग्राम पंचायत की सामूहिक सहमति और विधिवत पारित प्रस्ताव के आधार पर ही पट्टा जारी कर सकता है. यह पट्टे भी सिर्फ गांव की आबादी भूमि (Abadi Land) के लिए ही मान्य होते हैं. राजस्व रिकॉर्ड में जिस भूमि को आबादी के रूप में दर्ज किया गया हो, उसी पर पट्टा दिया जा सकता है. कृषि भूमि, चारागाह (गोचर), तालाब, नाड़ी, रास्ता, नदी या अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पट्टा देना पूरी तरह प्रतिबंधित है.