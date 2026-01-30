Zee Rajasthan
सरपंच के हाथ में नहीं पूरी शक्ति! जानिए गांव की कौन-सी जमीन पर पट्टा देना मना है

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में सरपंच केवल ग्राम सभा के प्रस्ताव और नियमों के अनुसार ही आबादी भूमि पर पट्टा जारी कर सकता है. कृषि, गोचर या सार्वजनिक भूमि पर पट्टा अवैध है. नियम उल्लंघन पर पट्टा रद्द और कानूनी कार्रवाई संभव है.

Published: Jan 30, 2026, 02:47 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 02:47 PM IST
Rajasthan Panchayat Chunav

राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर जमीन के पट्टों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है. कई लोग यह मान लेते हैं कि सरपंच अपने स्तर पर गांव की जमीन के पट्टे बांट सकता है, जबकि हकीकत इससे अलग है. राज्य में पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और उसके अंतर्गत बने नियम 1996 के अनुसार तय की गई है, जिसमें सरपंच की भूमिका सीमित और नियमों से बंधी हुई है.
Rajasthan Panchayat Chunav

कानून के मुताबिक सरपंच केवल ग्राम पंचायत की सामूहिक सहमति और विधिवत पारित प्रस्ताव के आधार पर ही पट्टा जारी कर सकता है. यह पट्टे भी सिर्फ गांव की आबादी भूमि (Abadi Land) के लिए ही मान्य होते हैं. राजस्व रिकॉर्ड में जिस भूमि को आबादी के रूप में दर्ज किया गया हो, उसी पर पट्टा दिया जा सकता है. कृषि भूमि, चारागाह (गोचर), तालाब, नाड़ी, रास्ता, नदी या अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पट्टा देना पूरी तरह प्रतिबंधित है.