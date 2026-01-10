क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में ग्राम सभा कैसे काम करती है?

राजस्थान में ग्राम सभा को गांव की सबसे मजबूत और अहम लोकतांत्रिक इकाई के रूप में देखा जाता है. गांव की पंचयात से जुड़े बड़े और छोटे फैसले ग्राम सभा के द्वारा ही लिए जाते हैं और यही वजह है कि ग्राम सभा को सीधे जनता की आवाज कहा जाता है. बता दें कि यहां लिए जाने वाले फैसले केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि गांव के विकास और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे कौर पर प्रभावित करते हैं. हालांकि, खास बात यह है कि ग्राम सभा में फैसले आम तौर पर सर्वसम्मति से ही लिए जाते रहे हैं.