Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में ग्राम सभा कैसे काम करती है?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में ग्राम सभा गांव की सबसे अहम लोकतांत्रिक संस्था है, जहां फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं. साल में कम से कम दो बैठकें होती हैं. विकास कार्य, बजट, लाभार्थी चयन और पारदर्शिता पर ग्राम सभा की सीधी निगरानी रहती है.

Published: Jan 10, 2026, 03:51 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 03:51 PM IST
Rajasthan Panchayat Chunav

राजस्थान में ग्राम सभा को गांव की सबसे मजबूत और अहम लोकतांत्रिक इकाई के रूप में देखा जाता है. गांव की पंचयात से जुड़े बड़े और छोटे फैसले ग्राम सभा के द्वारा ही लिए जाते हैं और यही वजह है कि ग्राम सभा को सीधे जनता की आवाज कहा जाता है. बता दें कि यहां लिए जाने वाले फैसले केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि गांव के विकास और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे कौर पर प्रभावित करते हैं. हालांकि, खास बात यह है कि ग्राम सभा में फैसले आम तौर पर सर्वसम्मति से ही लिए जाते रहे हैं.
Rajasthan Panchayat Chunav

बता दें कि ग्राम सभा की बैठक में गांव के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं, वे हिस्सा ले सकते हैं. यह बैठक आमतौर पर किसी खुले स्थान या फिर किसी सार्वजनिक भवन में आयोजित की जाती है. इस बैठक की अध्यक्षता गांव के सरपंच या फिर उप-सरपंच करते हैं. बैठक में गांव के लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं.