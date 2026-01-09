क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?

गांव में जब भी कोई विकास कार्य होता है, चाहे सड़क बनाना हो, नालियों की सफाई या रोजगार के मौके पैदा करना, सबसे पहले लोगों का ध्यान सरपंच पर जाता है. आम बोलचाल में सरपंच को ‘गांव का राजा’ या ‘छोटा मुख्यमंत्री’ कहा जाता है. यह कोई खाली बात नहीं है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अधिकारों की पूरी ताकत दे रखी है.