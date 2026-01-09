Zee Rajasthan
क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?

Rajasthan Panchayat Chunav: सरपंच को गांव का ‘छोटा मुख्यमंत्री’ कहा जाता है. सड़क, नाली और रोजगार जैसे विकास कार्यों में सीधी ताकत होती है. अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है, सरकारी फंड और योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 09, 2026, 03:15 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 03:15 PM IST
Rajasthan Panchayat Chunav

गांव में जब भी कोई विकास कार्य होता है, चाहे सड़क बनाना हो, नालियों की सफाई या रोजगार के मौके पैदा करना, सबसे पहले लोगों का ध्यान सरपंच पर जाता है. आम बोलचाल में सरपंच को ‘गांव का राजा’ या ‘छोटा मुख्यमंत्री’ कहा जाता है. यह कोई खाली बात नहीं है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अधिकारों की पूरी ताकत दे रखी है.
Rajasthan Panchayat Chunav

सरपंच के पास अपने गांव में सड़क बनाने, नालियों को पक्का करवाने और रोजगार देने का सीधा अधिकार है. खासतौर से मनरेगा, जिसे अब जी राम योजना के नाम से जाना जाता है, के तहत लोगों को काम दिलाना भी सरपंच की जिम्मेदारी में आता है. यह अधिकार उन्हें गांव के विकास में अहम भूमिका निभाने की शक्ति देता है.