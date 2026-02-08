सरपंच के पास आते हैं इतने पैसे! जानें कैसे होता है गांव का विकास?

ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं से धन मिलता है. इनमें 15वें वित्त आयोग की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. इसके तहत हर पंचायत को अलग-अलग जरूरतों के अनुसार राशि दी जाती है. जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से प्रति पंचायत करीब 17 लाख रुपये और राज्य सरकार की तरफ से लगभग 3.25 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, जिससे गांवों में विकास के काम आगे बढ़े हैं.