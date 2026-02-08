सरपंच के पास आते हैं इतने पैसे! जानें कैसे होता है गांव का विकास?
Rajasthan Panchayat: राजस्थान में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए सरकार ने फंड और सरपंचों के अधिकार बढ़ाए हैं. 15वें वित्त आयोग व राज्य योजनाओं से विकास राशि मिलती है. अप्रैल 2025 से सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 6,072 रुपये किया गया है.
Published: Feb 08, 2026, 12:55 PM IST | Updated: Feb 08, 2026, 12:55 PM IST
राजस्थान में गांवों की व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. इसी दिशा में ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सरपंचों को आर्थिक मदद के साथ-साथ ज्यादा अधिकार भी दिए गए हैं. इन अधिकारों की मदद से गांवों में सड़क, पेयजल, नाली, पंचायत भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम तेजी से पूरे किए जा सकें, इस पर खास जोर दिया जा रहा है.
ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं से धन मिलता है. इनमें 15वें वित्त आयोग की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. इसके तहत हर पंचायत को अलग-अलग जरूरतों के अनुसार राशि दी जाती है. जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से प्रति पंचायत करीब 17 लाख रुपये और राज्य सरकार की तरफ से लगभग 3.25 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, जिससे गांवों में विकास के काम आगे बढ़े हैं.