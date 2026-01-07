क्या आपको पता है राजस्थान में सरपंच बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है?

सरपंच बनने के लिए पढ़ाई-लिखाई योग्यता राज्य के नियमों पर निर्भर करती है. वहीं, हरियाणा में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और महिलाओं व आरक्षित वर्गों के लिए 8वीं पास होने जरूरी है. हालांकि यह समय-समय पर बदलती रहती है.