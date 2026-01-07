Zee Rajasthan
क्या आपको पता है राजस्थान में सरपंच बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है?

Rajasthan Panchayat Chunav: आने वाले दिनों में राजस्थान में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसकों लेकर खूब तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सरपंच बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है.  

Published: Jan 07, 2026
Rajasthan Panchayat Chunav

सरपंच बनने के लिए पढ़ाई-लिखाई योग्यता राज्य के नियमों पर निर्भर करती है. वहीं, हरियाणा में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और महिलाओं व आरक्षित वर्गों के लिए 8वीं पास होने जरूरी है. हालांकि यह समय-समय पर बदलती रहती है.
Rajasthan Panchayat Chunav

वहीं, राजस्थान में सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.