क्या आपको पता है राजस्थान में सरपंच बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है?

Published: Jan 07, 2026, 01:31 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 01:31 PM IST
Rajasthan Panchayat Chunav
सरपंच बनने के लिए पढ़ाई-लिखाई योग्यता राज्य के नियमों पर निर्भर करती है. वहीं, हरियाणा में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और महिलाओं व आरक्षित वर्गों के लिए 8वीं पास होने जरूरी है. हालांकि यह समय-समय पर बदलती रहती है.
वहीं, राजस्थान में सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.