सरपंच की वो ताकत, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते

Rajasthan Panchayat: राजस्थान में आगामी दिनों में पंचायत चुनाव होंगे, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं. ऐसे में आज हम आपको सरपंच की कुछ ऐसी ताकतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं. 
 

Published: Jan 22, 2026, 01:40 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 01:40 PM IST
एक सरपंच के पास कई प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी पावर होती हैं, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं. सरपंच के पास 'ग्राम सभा'को बुलाने और उसके फैसलों को बदलने की शक्ति होती है. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं.
सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है, जो सबसे बड़ी ताकत होती है क्योंकि गांव में कौन सा काम होगा, किसका नाम गरीबी रेखा की सूची में जुड़ेगा और किसे सरकारी आवास मिलेगा ये सभी काम ग्राम सभा में तय होते हैं.