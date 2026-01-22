सरपंच की वो ताकत, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते

एक सरपंच के पास कई प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी पावर होती हैं, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं. सरपंच के पास 'ग्राम सभा'को बुलाने और उसके फैसलों को बदलने की शक्ति होती है. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं.