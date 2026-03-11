राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, क्या 15 अप्रैल तक नहीं होंगे इलेक्शन?

2/7

राजस्थान में तय समय पर पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है. एक तरफ हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दे रखे, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई. इसी बीच राज्य निर्वाचन विभाग आयोग ने पंचायतीराज विभाग को चिट्ठी लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर - मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराने का फैसला दिया था. अब माना जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी के आधार पर राज्य सरकार चुनाव टालने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.