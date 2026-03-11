Zee Rajasthan
राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, क्या 15 अप्रैल तक नहीं होंगे इलेक्शन?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई. ऐसे में सरकार कोर्ट से समय मांग सकती है, जिससे पंचायत चुनाव टलने की संभावना बढ़ गई है.

Published:Mar 11, 2026, 03:11 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 03:11 PM IST
राजस्थान में 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कैसे हो पाएंगे? ये सवाल इसलिए बना हुआ हुआ है क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं पाई. दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज को चिट्ठी लिखकर, पंचायत चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा. अब सरकार जल्द कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.
राजस्थान में तय समय पर पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है. एक तरफ हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दे रखे, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई. इसी बीच राज्य निर्वाचन विभाग आयोग ने पंचायतीराज विभाग को चिट्ठी लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर - मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराने का फैसला दिया था. अब माना जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी के आधार पर राज्य सरकार चुनाव टालने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.