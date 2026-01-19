Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में यूं ही नहीं बन जाते सरपंच, ये होनी चाहिए काबिलीयत

Rajasthan Panchayat chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसकों लेकर राज्य में तैयारियां की जा रही हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरपंच बनने के लिए कितना पढ़ना-लिखना जरूरी है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 19, 2026, 03:11 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 03:11 PM IST
1/6

Rajasthan Panchayat chunav

Rajasthan Panchayat chunav1/6
सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई-लिखाई की योग्यता हर प्रदेश के अपने नियमों के मुताबिक होती है. जैसे हरियाणा में कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और महिलाओं व आरक्षित वर्गों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है. हालांकि यह नियम वक्त के साथ बदलते रहते हैं.
2/6

Rajasthan Panchayat chunav

Rajasthan Panchayat chunav2/6
वहीं, सरपंच की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए. वहीं, मतदान सूची में नाम शामिल होना, संबंधित राज्य के निवासी होना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना और सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.