राजस्थान में यूं ही नहीं बन जाते सरपंच, ये होनी चाहिए काबिलीयत

Published: Jan 19, 2026, 03:11 PM IST
सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई-लिखाई की योग्यता हर प्रदेश के अपने नियमों के मुताबिक होती है. जैसे हरियाणा में कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और महिलाओं व आरक्षित वर्गों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है. हालांकि यह नियम वक्त के साथ बदलते रहते हैं.
वहीं, सरपंच की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए. वहीं, मतदान सूची में नाम शामिल होना, संबंधित राज्य के निवासी होना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना और सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.