राजस्थान में यूं ही नहीं बन जाते सरपंच, ये होनी चाहिए काबिलीयत

सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई-लिखाई की योग्यता हर प्रदेश के अपने नियमों के मुताबिक होती है. जैसे हरियाणा में कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और महिलाओं व आरक्षित वर्गों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है. हालांकि यह नियम वक्त के साथ बदलते रहते हैं.