/राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

Rajasthan Panchayat Chunav: राज्य में पंचायत-निकाय चुनाव टालने की सरकार की मांग पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. अवमानना याचिकाओं पर 18 मई को सुनवाई तय है. सरकार ने ओबीसी आरक्षण, मौसम, शिक्षकों की ड्यूटी और कार्यकाल समाप्ति जैसी वजहों से अतिरिक्त समय की मांग की है.