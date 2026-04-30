/राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

Rajasthan Panchayat Chunav: राज्य में पंचायत-निकाय चुनाव टालने की सरकार की मांग पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. अवमानना याचिकाओं पर 18 मई को सुनवाई तय है. सरकार ने ओबीसी आरक्षण, मौसम, शिक्षकों की ड्यूटी और कार्यकाल समाप्ति जैसी वजहों से अतिरिक्त समय की मांग की है.
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राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव को आगे बढ़ाने को लेकर जो मामला चल रहा है, उस पर अब हाईकोर्ट ने सुनवाई करने पर सहमति दे दी है. सरकार ने इस पर समय बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने विचार करने का फैसला किया है. साथ ही पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और अन्य की अवमानना याचिका पर अब 18 मई को सुनवाई होगी.
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यह आदेश मंगलवार को हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने दिया. इसी दौरान पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की अवमानना याचिकाओं पर भी चर्चा हुई.
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जब चुनाव कराने के लिए पहले ही समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, तो अवमानना याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की जरूरत नहीं है. इस पर कोर्ट ने साफ किया कि दोनों मामलों को एक साथ नहीं सुना जा सकता, इसलिए इनकी सुनवाई अलग-अलग बेंच करेगी.
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सरकार की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में आदेश दिया था कि 15 अप्रैल तक चुनाव करा लिए जाएं. लेकिन अब ओबीसी सीटों के निर्धारण और कुछ अन्य तकनीकी कारणों से अतिरिक्त समय की जरूरत बताई गई है. इसी वजह से समय बढ़ाने की मांग की गई है.
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प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल इसी साल पूरा हो रहा है. वहीं कई पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय पहले ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, जिससे चुनाव कराना जरूरी हो गया है.
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सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि चुनाव कराने में कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं. जैसे कि शिक्षकों की ड्यूटी लगनी होती है, लेकिन अप्रैल और जुलाई के बीच वे प्रवेशोत्सव जैसे कामों में व्यस्त रहते हैं. इसके अलावा मई-जून में पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी रहती है, जिससे व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है.
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इसके साथ ही जुलाई से सितंबर तक किसान खेती के काम में व्यस्त रहते हैं और उस समय मानसून का सीजन भी रहता है. बाद में शिक्षकों का मध्यावधि अवकाश और फिर दिसंबर-जनवरी में शीतकालीन अवकाश होता है. इन्हीं वजहों से सरकार ने चुनाव के लिए और समय देने की मांग की है, जिस पर अब कोर्ट आगे विचार करेगा.