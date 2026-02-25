राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट

Published:Feb 25, 2026, 04:24 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 04:24 PM IST
भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. सरकार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब चुनाव की तारीख तय करना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार है.
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है और किसी भी तरह की देरी नहीं चाहती. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत और निकाय चुनाव की तिथि घोषित करना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है. सरकार आयोग को पूरा सहयोग देगी.