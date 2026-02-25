राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने को तैयार! सरकार के बयान के बाद आया बड़ा अपडेट

1/9

भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. सरकार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब चुनाव की तारीख तय करना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार है.