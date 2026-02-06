पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर

Zee Rajasthan
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए खर्च सीमा बढ़ाई गई है. वाहनों और लाउडस्पीकर पर पाबंदी, प्रचार में इस्तेमाल वाहन सीमित, रैली और खर्च की जानकारी जिला अधिकारी को अनिवार्य.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 06, 2026, 03:07 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 03:07 PM IST
पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा अब दोगुना कर दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी की है. आयोग ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या और प्रकार पर भी कई पाबंदियां लगाई हैं. अब बड़े वाहनों और पशुओं से चलने वाली गाड़ियों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना मना है.
उम्मीदवार अब बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर, तांगा, ऊंटगाड़ी या बैलगाड़ी जैसी किसी भी वाहन का प्रचार में उपयोग नहीं कर सकेंगे. नियम का उल्लंघन करने पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा. उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे. चुनाव खर्च की जानकारी 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य है. सरपंच के प्रत्याशी केवल एक वाहन का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर सकेंगे.