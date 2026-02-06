पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर

उम्मीदवार अब बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर, तांगा, ऊंटगाड़ी या बैलगाड़ी जैसी किसी भी वाहन का प्रचार में उपयोग नहीं कर सकेंगे. नियम का उल्लंघन करने पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा. उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे. चुनाव खर्च की जानकारी 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य है. सरपंच के प्रत्याशी केवल एक वाहन का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर सकेंगे.