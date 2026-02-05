Zee Rajasthan
अंगूठा छाप भी लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन तीसरी संतान बन सकती है रोड़ा? जानिए सरकार की क्या है तैयारी

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव हैं, जिसको लेकर तैयारियां जारी है. ऐसे में शैक्षणिक योग्यता  और दो से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक वाले नियम को लेकर अपडेट सामने आया है. 

Published: Feb 05, 2026, 03:37 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 03:37 PM IST
राजस्थान सरकार ने विधानसभा में कहा कि कि नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी प्रावधान हटाने की फाइल अभी विचाराधीन रखी गई है.
यह जानकारी कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के पूछे गए अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में दी गई. सरकार ने पहली बार इस मुद्दे पर लिखित रूप में जवाब दिया है.