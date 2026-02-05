अंगूठा छाप भी लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन तीसरी संतान बन सकती है रोड़ा? जानिए सरकार की क्या है तैयारी

1/6

राजस्थान सरकार ने विधानसभा में कहा कि कि नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी प्रावधान हटाने की फाइल अभी विचाराधीन रखी गई है.