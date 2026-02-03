दो से अधिक संतान वाले लड़ पाएंगे राजस्थान पंचायत चुनाव?

1/7

राजस्थान सरकार ने दो से अधिक संतानों वाले उम्मीदवारों पर लगे चुनावी प्रतिबंध को हटाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में हिस्सा ले पाएंगे.