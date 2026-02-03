दो से अधिक संतान वाले लड़ पाएंगे राजस्थान पंचायत चुनाव?

Published: Feb 03, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 02:24 PM IST
राजस्थान सरकार ने दो से अधिक संतानों वाले उम्मीदवारों पर लगे चुनावी प्रतिबंध को हटाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में हिस्सा ले पाएंगे.
वर्तमान समय में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत, अगर 27 नवंबर 1995 के बाद किसी व्यक्ति का तीसरा बच्चा जन्म लेता है, तो वह पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता है. हालांकि, 27 नवंबर 1995 से पहले के बच्चों की संख्या की कोई सीमा नहीं है.