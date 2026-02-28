दो से अधिक संतान नियम में ढील, जानें पंचायत चुनाव में इस बार क्या आएंगे बदलाव?
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान की कैबिनेट ने दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटा दी. अब तीन दशक से बाहर रहे ग्रामीण और शहरी नेता चुनाव लड़ सकेंगे. अनुभव, कार्यक्षमता और जनसमर्थन अब चुनाव की मुख्य कसौटी बनेंगे.
Published:Feb 28, 2026, 03:24 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 03:24 PM IST
Rajasthan Panchayat Chunav
प्रदेश की पंचायत और निकाय राजनीति में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी पाबंदी हटाने का अहम फैसला लिया है. करीब तीन दशक से चुनाव लड़ने से वंचित रहे हजारों ग्रामीण और शहरी नेता अब दोबारा सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले सकेंगे. इस निर्णय को स्थानीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है.
यह प्रावधान लगभग तीस साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार के समय लागू किया गया था. इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था. नियम के अनुसार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय पार्षद जैसे पदों पर वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था, जिसकी दो से अधिक संतान न हो. ग्रामीण इलाकों में बड़े परिवार सामान्य होने के कारण इस नियम का व्यापक प्रभाव पड़ा और कई प्रभावशाली स्थानीय नेता चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए.