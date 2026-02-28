दो से अधिक संतान नियम में ढील, जानें पंचायत चुनाव में इस बार क्या आएंगे बदलाव?

यह प्रावधान लगभग तीस साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार के समय लागू किया गया था. इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था. नियम के अनुसार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकाय पार्षद जैसे पदों पर वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था, जिसकी दो से अधिक संतान न हो. ग्रामीण इलाकों में बड़े परिवार सामान्य होने के कारण इस नियम का व्यापक प्रभाव पड़ा और कई प्रभावशाली स्थानीय नेता चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए.