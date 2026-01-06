Zee Rajasthan
ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर कौन-सा पद होता है?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हलचल तेज होने लगी है. ऐसे में आज हम आपतो बताने जा रहे हैं कि गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर भी कोई पद होते है क्या? 

Published: Jan 06, 2026, 12:14 PM IST | Updated: Jan 06, 2026, 12:14 PM IST
Rajasthan Panchayat Chunav

ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर कोई सीधा पद नहीं होता बल्कि सरपंच ही ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, जिसे वार्ड सदस्यों द्वारा चुना जाता है और प्रशासनिक कामों में मदद के लिए पंचायत सचिव यानी ग्राम सेवक होता है.
Rajasthan Panchayat Chunav

वहीं, उच्च स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पद होते हैं, जो सरपंच को रिपोर्ट करते हैं और उनके विकास कामों में सहयोग करते हैं.