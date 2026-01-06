ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर कौन-सा पद होता है?

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हलचल तेज होने लगी है. ऐसे में आज हम आपतो बताने जा रहे हैं कि गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर भी कोई पद होते है क्या?
Published: Jan 06, 2026, 12:14 PM IST | Updated: Jan 06, 2026, 12:14 PM IST
1/7
Rajasthan Panchayat Chunav
1/7
ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर कोई सीधा पद नहीं होता बल्कि सरपंच ही ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, जिसे वार्ड सदस्यों द्वारा चुना जाता है और प्रशासनिक कामों में मदद के लिए पंचायत सचिव यानी ग्राम सेवक होता है.
2/7
Rajasthan Panchayat Chunav
2/7
वहीं, उच्च स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पद होते हैं, जो सरपंच को रिपोर्ट करते हैं और उनके विकास कामों में सहयोग करते हैं.