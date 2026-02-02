पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति

सरपंच और वार्ड पंच जमीनी स्तर पर लोगों से सीधे जुड़े हुए होते हैं. ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ये लोग नेताओं के लिए जुटाने वाली मशीन का काम करते हैं. ऐसे में बड़े नेता यही चाहते हैं कि उनके वफादार लोग इन पदों को संभालें.