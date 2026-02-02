पंचायत चुनाव 2026: क्या आपके गांव का सरपंच तय करेगा 2028 की सरकार ? समझिए पर्दे के पीछे की राजनीति
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे बुनियादी और दिलचस्प कड़ी मानी जाती है. तकनीकी रूप से ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं लेकिन फिर भी ये बड़े नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन जाते हैं. जानिए इसका कारण.
Published: Feb 02, 2026, 02:57 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 02:57 PM IST
Rajasthan Panchayat Chunav
पंचायत चुनाव बड़े नेताओं के लिए यह साबित करने का जरिया होते हैं कि उनके इलाके में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है. अगर उनके समर्थित उम्मीदवार जीतते हैं, तो यह माना जाता है कि जनता आज भी उसी नेता के साथ है.
सरपंच और वार्ड पंच जमीनी स्तर पर लोगों से सीधे जुड़े हुए होते हैं. ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ये लोग नेताओं के लिए जुटाने वाली मशीन का काम करते हैं. ऐसे में बड़े नेता यही चाहते हैं कि उनके वफादार लोग इन पदों को संभालें.