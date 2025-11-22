Zee Rajasthan
पंचायतीराज का बदला नक्शा, राजस्थान के 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी

Rajasthan News: राजस्थान के 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हुई. इससे पंचायतीराज का नक्शा बदल गया है. रेगिस्तानी जिलों के लोगों को मुख्यालय जाने में सुविधा होगी. साथ ही, नई पंचायतों से सरपंचों और सरकारी कर्मचारियों के पद बढ़ेंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 22, 2025, 05:10 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 05:10 PM IST
राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, राज्य का पंचायतीराज का नक्शा बदल गया है. लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है, जिसका सीधा असर स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा.
नई पंचायतें बनने से प्रदेश में सरपंचों, उपसरपंचों और वार्ड पंचों के पदों में बड़ी संख्या में वृद्धि होगी. जितनी नई पंचायतें बनेंगी, उतने ही सरपंच और उपसरपंच अधिक होंगे, और वार्ड पंचों के पद भी हजारों में बढ़ेंगे. अब आगामी पंचायत चुनाव इन्हीं पुनर्गठित पंचायतों के हिसाब से करवाए जाएंगे.