पंचायतीराज का बदला नक्शा, राजस्थान के 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी

राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, राज्य का पंचायतीराज का नक्शा बदल गया है. लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है, जिसका सीधा असर स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा.