पंचायतीराज का बदला नक्शा, राजस्थान के 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी
Rajasthan News: राजस्थान के 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हुई. इससे पंचायतीराज का नक्शा बदल गया है. रेगिस्तानी जिलों के लोगों को मुख्यालय जाने में सुविधा होगी. साथ ही, नई पंचायतों से सरपंचों और सरकारी कर्मचारियों के पद बढ़ेंगे.
Published: Nov 22, 2025, 05:10 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 05:10 PM IST
1/6
Panchayati Raj Rajasthan
1/6
राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, राज्य का पंचायतीराज का नक्शा बदल गया है. लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है, जिसका सीधा असर स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा.
2/6
Panchayati Raj Rajasthan
2/6
नई पंचायतें बनने से प्रदेश में सरपंचों, उपसरपंचों और वार्ड पंचों के पदों में बड़ी संख्या में वृद्धि होगी. जितनी नई पंचायतें बनेंगी, उतने ही सरपंच और उपसरपंच अधिक होंगे, और वार्ड पंचों के पद भी हजारों में बढ़ेंगे. अब आगामी पंचायत चुनाव इन्हीं पुनर्गठित पंचायतों के हिसाब से करवाए जाएंगे.