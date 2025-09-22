राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें गरीब लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपये! बस करना होगा ये काम

राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और लोगों को छोटे व्यवसाय और रोजगार के माध्यम से बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है.