राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें गरीब लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपये! बस करना होगा ये काम

Rajasthan Scheme: आज हम आपको राजस्थान सरकारी की उस योजना के बारे में बताने जा रहे है, जिसके द्वारा गरीब परिवारों को 1 लाख रुपये की मदद की जाएगी. जानिए इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा. 

Published: Sep 22, 2025, 02:42 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 02:42 PM IST
राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और लोगों को छोटे व्यवसाय और रोजगार के माध्यम से बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है.
राजस्थान सरकार की बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त करने के लिए 1 लाख रुपये की मदद करेगी. इसके अलावा जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, उनको 21 हजार रुपये देगी.